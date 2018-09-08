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Rus iş adamı Vadim Levchenko 18 yıl önce Trabzon'da diktiği ağacı görünce duygulandı

Sochi Dış Ticaret Kurulu Başkanı Vadim Levchenko, Sochi Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini yürütürken 18 yıl önce TTSO bahçesine fidan olarak diktiği ağacı görünce duygulandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:46
Rus iş adamı Vadim Levchenko 18 yıl önce Trabzon'da diktiği ağacı görünce duygulandı

Rusya’nın Sochi kentinden gelen ticaret heyeti Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ile görüştü. Ziyarette Sochi Dış Ticaret Kurulu Başkanı Vadim Levchenko, Sochi Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini yürütürken 18 yıl önce TTSO bahçesine fidan olarak diktiği ağacı görünce duygulandı.

Türkiye ile Rusya A Milli Takımları arasında Trabzon'da oynanan UEFA Uluslar Ligi maçını izlemek üzere Trabzon'a gelen Sochi Dış Ticaret Kurulu Başkanı Vadim Levchenko, beraberindekiler ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ile görüşen heyetle, ikili ilişkilerin daha ileriye götürülmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Vadim Levchenko, Türkiye ile Rusya arasında son zamanlardaki iyi diyalog ve ikili ilişkilerin ticarete de yansıması konusunda iki tarafın da ellerinden gelen gayreti göstereceğini vurguladı.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise Sochi ile çok eskiye dayalı ticari ilişkileri yeniden canlandırmayı amaçladıklarını vurgulayarak bu konuda iki tarafın da istekli olduğunu ifade etti. Sochi Dış Ticaret Kurulu Başkanı Vadim Levchenko, Sochi Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini yürütürken TTSO bahçesine fidan olarak diktiği ağacı da inceledi. Levchenko, 2000 yılının Haziran ayında Sochi'den küçük bir fidan olarak getirdiği ve TTSO bahçesine diktiği Segua ağacının önünde Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Levchenko, “Bu ağaç dostluğumuzun ne kadar sağlam olduğunun bir işareti olarak yükseliyor” dedi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 14:46
  1. Trabzon
  2. Vadim Levchenko
  3. Sochi

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