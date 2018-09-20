Rus iş adamının süper lüks yatına 670 ton yakıt ikmali

Rus işadamı Victor Rashnikov'un 140 metre uzunluğundaki 'Ocean Victory' adlı milyon dolarlık süper lüks yatı, Yunan adalarından Fethiye'ye akaryakıt ikmali için geldi. 8 katlı olan ve helikopter hangarı bulunan yat, dünyanın en büyük 10 lüks yatı arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı zengin işadamları arasında gösterilen Victor Rashnikov'un süper lüks yatı 'Ocean Victory', sabah erken saatlerde Fethiye İskelesi'ne demirledi. Rusya'nın çelik ve metal kralı Victor Rashnikov'un, 140 metrelik, 300 milyon dolar değerindeki yatına İzmir'den gelen 25 tankerden 670 bin litre motorin ikmali yapıldı. Aynı anda 5 ayrı tankerden lüks yata ikmal yapılırken, bazı görevliler de yatın en üst katını temizledi. Ayrıca Victor Rashnikov'un lüks yatına Fethiye'den başta balık ve et ürünleri olmak üzere sebze, meyve çeşitleriyle oldukça yüklü miktarda kumanya alındığı da öğrenildi. "Demir Kralı" olarak anılan Rashnikov'un yatta olmadığı yatın Mısır'a gideceği öğrenildi. Fethiye İskelesi'ndeki lüks yat önünde bazı turistler öz çekim yaptı.