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Rus helikopter sektöründe Türkiye ilgisi

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy:- "Türk ortaklarımızla verimli iş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz"- Rosteh Uluslararası İş Birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov:- "Belirlenen görevler doğrultusunda, Türk ortaklarımıza çeşitli helikopterler temin edebiliriz"

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
Rus helikopter sektöründe Türkiye ilgisi

MOSKOVA (AA) - EMRE GÜRKAN ABAY - Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye’ye Ka-32 tipi helikopterlerin teslimatının bir süre önce tamamlandığını belirterek, “Ka-32’ler sınıfının en iyi helikopterleri olarak kabul edilmiştir. Türk ortaklarımızla verimli iş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz.” dedi.

Boginskiy, Ka-32 tipi çok amaçlı helikopterlerin sevkiyatının geçen ay tamamlanmasının ardından, Rusya ve Türkiye arasında bu alanda artan iş birliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ka-32’lerin özellikle yangınla mücadeleye yönelik en iyi teknik ekipmanlarla donatıldığına işaret eden Boginskiy, “Ka-32’ler sınıfının en iyi helikopterleri olarak kabul edilmiştir ve geniş bir yelpazede çeşitli görevlerde kullanabilir.” diye konuştu.

Türkiye ile iş birliğine büyük önem verdiklerini anlatan Boginskiy, “Türk ortaklarımızla, helikopter teslimatı ve helikopterlerin satış sonrası desteği başta olmak üzere verimli iş birliğimizi daha da genişletmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslararası İş Birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov ise Rusya’nın sivil helikopter sanayinde önemli bir konumda olduğuna işaret ederek, “Belirlenen görevler doğrultusunda, Türk ortaklarımıza çeşitli helikopterler temin edebiliriz.” dedi.

Türkiye’nin özellikle yangınla mücadeleye yönelik helikopter filosunu genişletmek istediğini anlatan Kladov, “Rosteh de Ankara ile bu alanda iş birliğini geliştirmek istiyor. Türkiye’ye yangınla mücadele için çok sayıda helikopter temin edebileceğimizi düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Yangınla mücadele, arama ve kurtarma görevlerinde kullanabilen Ka-32 tipi helikopterler aynı zamanda inşaat işlerinde de görev alabiliyor.

Boginskiy, bir süre önce AA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de üretilen parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz.” demişti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
  1. havacılık
  2. helikopter
  3. Ka-32
  4. Rosteh
  5. Rusya

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