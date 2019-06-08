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Rus havayolu firması Moskova-Dalaman uçuşlarına başladı

Rusya’nın Moskova kentinden Aeroflot’un Low Cost alt kuruluşu Pobeda Airlines’in tarifeli uçuşları başladı ve ilk uçuş ile Dalaman’a gelen turistler için Dalaman Havalimanı’nda karşılama yapıldı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:04
Rus havayolu firması Moskova-Dalaman uçuşlarına başladı

Rusya’nın Moskova kentinden Aeroflot’un Low Cost alt kuruluşu Pobeda Airlines’in tarifeli uçuşları başladı ve ilk uçuş ile Dalaman’a gelen turistler için Dalaman Havalimanı’nda karşılama yapıldı.


Moskova kentinden dolu gelen uçağın uçuş ekibi ve yolcuları için Havalimanı’nda özel karşılama yapıldı. Aeroflot’un alt kuruluşuolan ekonomik tarifeli Pobeda Airlines ile Moskova’dan Dalaman’a gelen Rus turistler için düzenlenen karşılamadayolculara ve ekibe çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Moskova’dan yapılan ilk seferle gelen yolcular yeni terminaldeki hizmet ve karşılamadan memnun kaldıklarını ifade ettiler.


YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç şunları söyledi: “Uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğümüz Rusya’nın Anadolu Jet’i konumundaki Pobeda Air’in Moskova’dan tarifeli seferleri başladı. Diğer Rusya şehirlerinden connectivity sağlaması önemini daha da artırmaktadır. Rus turist kafilesini getiren ilk uçağın dolu oluşu büyük memnuniyet oluşturdu. Sezon başında olmamıza rağmen ilk uçağın dolu gelmesi önemli bir göstergedir. Rusya’dan gelen turistlerin, Dalaman bölgesinde tatil yapması için çaba gösteren, program yapan havayolu firmalarına teşekkür ediyorum.Yakında yeni bir havayolu firması da seferlerine başlayacak. Rus turistler bölge turizmi açısından özel öneme sahip. Rusya başta olmak üzere farklı destinasyonlardan Dalaman bölgesine uçuşların çoğaltılması ve penetrasyonun arttırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilindiği üzere tarifeli seferlerin çoğalması ve kalıcı hale gelmesi gelecek için önem arz etmektedir. Başarılı bir turizm sezonu diliyorum"


Pobeda’nın uçuşları 6 Haziran’dan itibaren haftalık 3 olmak üzere Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Moskova’nın Vnukovo Havalimanı’ndan Ekim’e kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:04
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