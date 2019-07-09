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Rus halkı S-400 anlaşmasını destekliyor

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın alması hakkında olumlu görüş belirten Rus halkı, bu anlaşma sayesinde iki ülke arasında ilişkilerin arttığını ifade etti.

09 Temmuz 2019 Salı 15:21
Rus halkı S-400 anlaşmasını destekliyor

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın alması hakkında olumlu görüş belirten Rus halkı, bu anlaşma sayesinde iki ülke arasında ilişkilerin arttığını ifade etti.


Türkiye ile Rusya arasında yapılan S-400 hava savunma sistemleri anlaşması sadece iki ülke arasında değil tüm dünyanın gündeminde yer aldı. Türk halkı S-400 anlaşmasını net bir şekilde onaylarken tavrı merak edilen Rus halkından da aynı şekilde anlaşmaya onay geldi. Ruslar, bu anlaşma sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin arttığına dikkat çekildi. Türkiye’yi yakından tanıyan Ruslar, bu gibi anlaşmaların ülkeler arasındaki ilişkileri arttırdığına dikkat çekerek bu ilişkilerin sürmesi temennisinde bulundu.



Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli anlaşma


Rusya’da yaşayan Ivan Belyanichev Türkiye ile Rusya’nın vardığı S-400 anlaşmasına dair, “Türkiye ile Rusya’nın ilişkilerinin iyiye gitmesinden dolayı oldukça memnunum. S-400 füze savunma sistemleri anlaşması iki ülke arasında yapılan anlaşmaların en önemli kısmıdır. Ben daha önce Türkiye’ye gittim. Tatilimi burada geçirdim. Türkleri çok seviyorum. Bu nedenle ilişkilerimizin daha da iyi olmasını istiyorum” dedi.


Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan Julia Borovchenko ise "Ben pek politikadan anlamıyorum. Daha önce Türkiye’ye gittim. Türk insanı harikaydı. Türkiye’de çok iyi insanlar var. Türkiye’yi seviyorum. Türkiye ile ilişkilerimizin daha iyiye gitmesi beni memnun ediyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:21
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