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Rus gelin, muhtar adayı kayınvalidesi için oy istedi

Antalya’daoy kullanma hakkı bulunan yerleşik Ruslar sandıklara giderken, oy kullanma hakkı bulunmayan yerleşik Rus gelinin, muhtar adayı kayınvalidesi için pusula dağıtıp oy istemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

31 Mart 2019 Pazar 15:14
Rus gelin, muhtar adayı kayınvalidesi için oy istedi

Antalya’daoy kullanma hakkı bulunan yerleşik Ruslar sandıklara giderken, oy kullanma hakkı bulunmayan yerleşik Rus gelinin, muhtar adayı kayınvalidesi için pusula dağıtıp oy istemesi ilginç görüntüler oluşturdu.


Antalya’da yaşayan yerleşik Ruslar, bugün sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Özellikle Konyaaltı İlçesi’ne bağlı Liman Mahallesi’nde yaşayan yerleşik Ruslar, eş ve çocuklarıyla birlikte okullara gelip vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Henüz yılını doldurmayıp oy kullanmaya hak kazanamayan yerleşik Ruslar da, herkes gibi seçim heyecanını yaşadı. Necmettin Besne (34) ile bir yıldır evli olup oy kullanma hakkı bulunmayan İrina Besne Morozova (36) isimli Rus gelin, Liman Mahallesi’nden muhtar adaylığını koyan kayınvalidesi Esin Besne (52) için okul önünde vatandaşlara pusula dağıtması dikkat çekti. Morozova, Bedriye Bileydi İlkokulu önünde hem Türk vatandaşlara hem de oy kullanacak yerleşik Ruslara pusula vererek kayınvalidesi için destek istedi.



“Eminim kazanacağız”


Aile olarak kayınvalidesine destek verdiklerini belirten İrina Besne Morozova, “Kendi isteğimle yapıyorum. İçimden gelen bir yardım. Eminim kazanacağız. Daha önce ülkemde böyle ortamlar gördüm ama işin içerisinde ben yoktum” dedi.


Diğer yerleşik Rus vatandaşların annesini destekleyeceğini de belirten isim Morozova, “Özellikle annemin bayan olması otomatikman onların oylarına talip hale getiriyor. Biraz da kendisi Ruslara benzediği için şansının yüksek olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.



“O benim gelinim değil, kızım”


Durumdan memnun olan muhtar adayı kayınvalide Esin Besne, “O benim gelinim değil, kızım” dedi. Gelinin saha çalışmalarında da kendisine destek verdiğini vurgulayan Besne, “Bugün de beni gururlandırarak benimle beraber pusula dağıtıyor. Eminim ki Rusya’da seçimler görmüştür ama bu şekilde belki pusula dağıtmamıştır. Çok mutluluk duydum. Şuandaki mevcut Rus vatandaşlarımızı, mahalle komşularımızı bana çektiğine inanıyorum. Zaten “kızın mı?” diye soruyorlar, bu da ayrı bir mutluluk veriyor” diye konuştu.


Oy kullanan yerleşik Rus Svetlana Özdemir ise, 3’üncü kez seçim heyecanını yaşadığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:14
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