Rus gazetesinden çarpıcı İsrail açıklaması!

Rusya'nın, İsrail'in eylemleri nedeniyle yaşanan ve 15 Rus askerin ölümüyle sonuçlanan İl-20 vakasına yanıt olarak Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri konuşlandıracağını belirten Kommersant gazetesi, Moskova'nın Suriye hava sahasının İsrail uçaklarına kapatılmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Kommersant gazetesine konuşan Rus gazeteci Aleksandr Golts, S-300'lerin 1960'ların sonunda üretilen ve şu anda Suriye'de faal olan S-200 sistemlerinden menzil ve irtifanın yanı sıra modern tespit araçları bakımından da önde olduğunu ifade etti.