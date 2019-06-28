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Rus gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun alt oluşumu olan Türk-Rus Toplumsal Forumu tarafından Türkiye’de konuk edilen Rus gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti

28 Haziran 2019 Cuma 20:46
Rus gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun alt oluşumu olan Türk-Rus Toplumsal Forumu tarafından Türkiye’de konuk edilen Rus gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti.

Rusya’nın önde gelen medya kuruluşlarında görevli basın mensuplarından oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı tarafından ağırlandı. Doç. Dr Hasan Basri Yalçın, heyete "Türkiye-Rusya İlişkileri" konulu bir sunum yaptı.

Toplantıda Türkiye-Rusya ilişkilerinde öne çıkan konular, iş birliği olanakları ve alanları ile özelde medya alanında iki ülke ilişkilerinin gelişimi adına yapılması gerekenler üzerinde duruldu ve görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 20:46
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  2. Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu
  3. Türk-Rus Toplumsal Forumu

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