Rus gazeteci ‘balkondan düşerek öldü’

Rusya’nın Novy Den haber sitesinde çalışan gazeteci Maxim Borodin’in, Perşembe günü beşinci kattaki evinin balkonundan düşerek öldüğü duyuruldu. Yekaterinburg kentinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan polis, evin kapısının içeriden kilitli olduğunu belirtti.

Pazar günü kaldırıldığı hastanede ölen Borodin hakkında konuşan editörü Polina Rumyantseva, olayın intihar olduğuna inanmadığını vurguladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler de, şüpheli bulunan ölümün tarafsızca soruşturulması için Twitter adresinden çağrıda bulundu.

32 yaşındaki Borodin, Suriye’deki Rus paralı askerler hakkında yaptığı haberlerle biliyordu. Borodin'in ilgisini yoğunlaştırdığı Wagner adlı Rus özel güvenlik şirketi, son olarak iki ay önce Suriye’deki ABD bombardımanında yüzlerce paralı askerini kaybettiği iddiasıyla dünya gündemine damga vurmuştu.

ABD askeri yetkilileri, 7 Şubat günü Suriye hükümetine bağlı yüzlerce savaşçının Fırat Nehri'ni geçerek, Deyr ez Zor vilayetindeki Hişam kasabası yakınlarında, Amerikan askeri danışmanlarının da bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG – Terör örgütü PKK/PYD’nin paravan ismi) mevzilerine topçu saldırısı başlattıklarını, kendilerinin de buna hava saldırıları ve topçu ateşiyle karşılık verdiğini söylemişlerdi. Reuters, Rus özel güvenlik şirketlerine bağlı paralı askerlerden 300’ünün bu hava saldırılarında hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını öne sürmüştü.

Olayı ABD kaynaklarından tamamen farklı anlatan Rusya Savunma Bakanlığı ise, Suriye yanlısı güçlerin yakındaki bir petrol rafinerisi civarındaki 'uyuyan bir IŞİD' hücresine yönelik harekat yürütürken hava saldırısına uğradıklarını, ancak bölgede Rus askeri personeli bulunmadığını iddia etmişti.

Suriye’de binlerce Rus paralı askerinin savaştığı tahmin ediliyor.