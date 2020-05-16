  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Peygamber efendimize manen yakın olanlar kimlerdir?

Peygamber efendimizin şahsının özellikleri ve güzel huyları

Peygamber efendimizin yasakladığı kazanç

Peygamber efendimizin tebliğ metodu nasıldı?

Peygamber efendimiz teravih namazını kaç rekat kılardı?
için kalan
Korona Virüs

Rus ekibi CSKA Moskova’nın takım doktoru Roman Abzhelilov, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Rus ekibi CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Roman Abzhelilov’un ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:52:00 -
Rus ekibi CSKA Moskova’nın takım doktoru Roman Abzhelilov, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Rus ekibi CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Roman Abzhelilov, bir süre önce yakalandığı korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.

44 yaşında hayatını kaybetti

CSKA Moskova'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, takım doktoru Roman Abzhelilov'un korona virüs hastalığından dolayı vefat ettiği belirtildi. Rus ekibi, Abzhelilov'un ölümü ile ilgili de taziye mesajı yayımlayarak üzüntülü olduklarını ifade etti. İki çocuk babası olan Abzhelilov, 44 yaşındaydı.

CSKA Moskova ayrıca aileye yardım yapılabilmesi için banka hesap bilgilerini de paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı