Rus Donanması’na ait gemi Çanakkale’den geçti Rus Donanması’na ait arama kurtarma römorkörü SB 739 borda numaralı römorkör Çanakkale Boğazından geçti.

Rus Donanması’na ait arama kurtarma römorkörü SB 739 borda numaralı römorkör Çanakkale Boğazından geçti.

Ege Denizi’nden bugün saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait arama kurtarma römorkörü SB 789 borda numaralı römorkör 12.10’da Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik sebebiyle Türk Sahil Güvenlik Botunun eşlik ettiği Rus askeri römorkör 36 millik Çanakkale boğaz geçişini tamamladıktan sonra Marmara Denizi’ne yol aldı.

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