Rus doktordan dünyayı endişelendiren yeni virüs açıklaması

Rus televizyonlarının ünlü siması Doktor Aleksandr Myasnikov, Çin'den gelebilecek bazı virüslerin koronavirüsten de, hıyarcıklı vebadan da daha tehlikeli olduğunu ve insanlığın çehresini değiştirebileceğini söyledi.

Son dönemdeki yorumları ile yıldızı parlayan Rus televizyonlarının ünlü siması Doktor Aleksandr Myasnikov, Çin'den gelebilecek bazı virüslerin koronavirüsten de, hıyarcıklı vebadan da daha tehlikeli olduğunu ve insanlığın çehresini değiştirebileceğini söyledi.

Çocuk ve yaşlılar da var

Myasnikov, Çin kökenli yeni bir domuz gribi olasılığının korkutucu olduğunu söyledi. Ünlü doktor, yeni bir salgın durumunda sadece yaşlıların ve hastalık geçmişine sahip olanların değil, çocukların ve gençlerin de hayatını kaybedeceğini ve ölü sayısının milyonlara varacağını ileri sürdü.

Myasnikov grip virüslerinin koronavirüslere benzemediğini, koronavirüs "içten içe yanan bir ateş"se, gribin bir "patlama" olduğunu da söyledi. Örneğin kuş gribinde ölüm oranı yüzde 35-45 arasında.

Doktor Myasnikov kuş gribinin bundan birkaç yıl önce Moskova yakınlarında da görüldüğünü, ancak mutasyon geçirip insana sıçrama yapmadığını hatırlattı.

Son olarak Aleksandr Myasnikov, koronavirüs salgınına "hiçbir şeye hazır olmadığımızı gösteren bir tatbikat" gözüyle bakılması gerektiği kanısında.