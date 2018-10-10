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Rus Dışişleri, tüm dünyaya duyurdu! 'Bin muhalif İdlib'den ayrıldı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, binin üzerinde muhalifin İdlib'teki silahsızlandırılmış bölgeden ayrıldığını duyurdu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:20
Rus Dışişleri, tüm dünyaya duyurdu! 'Bin muhalif İdlib'den ayrıldı'

Türkiye ve Rusya'nın Soçi'de mutabakata varmasının ardından; Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, binin üzerinde militanın İdlib'teki silahsızlandırılmış bölgeden ayrıldığını açıkladı.

Ana rolü Türkler oynuyor

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gün içinde yaptığı bir başka açıklamada ise, "İdlib çatışmasızlık bölgesinin silahsızlandırılması yönündeki anlaşma yerine getiriliyor. Orada tüm gruplarla aktif olarak iş birliği yapma konusunda ana rolü Türk ortaklarımız oynuyor. Bizim bilgilerimiz bu sürecin yeterince ilerlediğini doğruluyor" demişti.

Soçi mutabakatına göre İdlib’in silahsızlandırılması sürecinin 15 Ekim’de sona ereceğini hatırlatan Lavrov, sürecin bir iki gün uzamasının önemli olmadığını vurgulayarak “Her halükarda bu işin kalitesi önemlidir. Önemli olan bu iş yürüyor ve biz Türk ortaklarımızın çabasını aktif olarak destekliyoruz” diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:20
  1. Rusya
  2. Suriye
  3. Rusya Dışişleri Bakanlığı
  4. Bin militan idlib'den ayrıldı
  5. Maria Zaharova

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Önce silahtan arındır, sonra bombala en son işgal ve ilhak! Bunlar Halepide böyle ele geçirdi. Aynı tiyatroyu tekrar oynuyorlar.
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