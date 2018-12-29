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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov:"Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık"

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov:"Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık"

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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