Rus Dışişleri Bakanı Lavrov:"Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık"

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29 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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