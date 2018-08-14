0553 313 94 23

Rus devinden Türkiye hamlesi! Kuru sabitledi

Rus otomotiv şirketi GAZ, Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik saldırıya karşı, satışa sunduğu panelvan ve kamyonetlerinde dolar kurunu sabitledi.

14 Ağustos 2018 Salı 09:28
Rus devinden Türkiye hamlesi! Kuru sabitledi

Rus ticari araç devi GAZ, Türkiye'deki yapılanmasını sürdürürken, dövizde yaşanan dalgalanmaları da müşterilerine yansıtmama kararı aldığını duyurdu.

TAKAS İNDİRİMİYLE ARAÇLARI, KURU SABİTLEYEREK SATIŞA SUNDU

GAZ Türkiye, kısa bir süre için satışa sunduğu GAZelle Next panelvan ve kamyonetleri, dolar kurunu sabitleyerek piyasaya sunuyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamada "GAZelle Next kamyonetler 61.705 TL'den başlayan fiyatlarla GAZelle Next Panelven'lar ise 71.344 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca 5 bin TL'ye varan nakit ve takas indirimi de sunuyor" denildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:28
  1. Türkiye
  2. gazelle

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy vefat etti
    1. Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy..
    2. Elazığ’da trafik kazası: 3 kişi..
    3. İstanbul'da bir mahalle sokağa indi!..
    4. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
    5. Trabzon'da otomobil çay bahçesine uçtu!
    6. Eylem hazırlığındaki teröristler..
    7. Çatlayın, patlayın.. Öldüremediniz,..
    8. Bursa'da terör operasyonu: 9 gözaltı!
    9. Keneye karşı 'kene savar' lakaplı Beç..
    10. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları..
    11. Aksaray'da mera yangını! 300 dekar..
    12. Adana'da terör operasyonu: 10 kişi..
    13. Dolar savaşında biz ne yapacağız?
    14. FETÖ'den aranan eski Emniyet Müdürü,..
    15. Üniversiteliler piyasayı..
    16. TCMB'nin zorunlu karşılık oranları..
    17. İngiltere alarma geçti!
    18. Mısırlı imam Mustafa: Erdoğan'ın..
    19. Tunceli ve Kars'ta 7 terörist öldürüldü
    20. Berat Albayrak uluslararası..
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti