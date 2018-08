Rus devinden Türkiye hamlesi! Kuru sabitledi

Rus ticari araç devi GAZ, Türkiye'deki yapılanmasını sürdürürken, dövizde yaşanan dalgalanmaları da müşterilerine yansıtmama kararı aldığını duyurdu.

TAKAS İNDİRİMİYLE ARAÇLARI, KURU SABİTLEYEREK SATIŞA SUNDU

GAZ Türkiye, kısa bir süre için satışa sunduğu GAZelle Next panelvan ve kamyonetleri, dolar kurunu sabitleyerek piyasaya sunuyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamada "GAZelle Next kamyonetler 61.705 TL'den başlayan fiyatlarla GAZelle Next Panelven'lar ise 71.344 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca 5 bin TL'ye varan nakit ve takas indirimi de sunuyor" denildi.