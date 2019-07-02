Rus denizaltısında yangın: 14 denizci öldü Rus araştırma denizaltısında çıkan yangında en az 14 denizci hayatını kaybetti.

Rus araştırma denizaltısında çıkan yangında en az 14 denizci hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus sularında araştırma yapan bir denizaltıda çıkan yangında en az 14 denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Denizcilerin dün gece meydana gelen yangında zehirli maddelerle oluşan yanıklarla öldükleri rapor edildi. Savunma Bakanlığının açıklamasında, "1 Temmuz’da, Rus karasularında, Rus Deniz Kuvvetlerinin talimatıyla ve okyanus altını incelemek üzere tasarlanmış derin su araştırma cihazında bir yangın çıktı. Biyometrik ölçümler sonucu, zehirli ürünlerle yanma sonucu 14 denizci hayatını kaybetti. Olayın sebepleri tespit edildi. Soruşturma Deniz Kuvvetleri Komutanı tarafından yürütüldü" ifadeleri yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.