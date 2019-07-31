Rus-Çin diplomasisinin simgesi pandalara doğum günü Başkent Moskova'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye ettiği 2 pandanın doğum günü için etkinlik düzenlendi

MOSKOVA (AA) - Çin'in Rusya'ya hediye ettiği ve Rus-Çin diplomasisinin simgelerinden kabul edilen pandaların doğum günü kutlandı. Moskova Hayvanat Bahçesinde 2 yaşındaki Ding Ding ile 3 yaşındaki Ru Yi için düzenlenen doğum günü kutlamasına çok sayıda davetli katıldı. Geleneksel kağıt ejderha danslarının yapıldığı kutlamada pandalara havuç, bambu ve elmadan yapılan buzlu pasta ikram edildi. Pandalar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye edilmişti.





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