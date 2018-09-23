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Rus casus yakalandı! Yeni bir kriz doğabilir

Norveç’te Oslo Havaalanında bir Rus, Norveç polisi tarafından gözaltına alındı.Gözaltına alınan kişinin Rus casusu olduğu iddia ediliyor.

23 Eylül 2018 Pazar 22:33
Rus casus yakalandı! Yeni bir kriz doğabilir

Oslo’da Havaalanı sırasında 51 yaşındaki bir Rus’un gözaltına alınması yeni bir casus krizini başlattı. İddialara göre Oslo’da Havaalanında bir Rus, Norveç polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi ilk etapta anlaşılamadı. Rus Konsolosluğunun başlattığı çalışmayla şahsın “casus” olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Haber Norveç basınına düşünce bir anda Norveç ve Rusya gündemi yeni bir casus kriziyle karşı karşıya kaldı. Olay üzerine ilk açıklama Rusya’dan geldi. 

GÖZALTI DOĞRULANDI 

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Oslo’da bulunan Rusya Konsolosluğu’nun çalışma bilgilerine dayanarak gözaltı işlemini teyit etti. Norveç’te bulunan Rus konsolosluğu ise 51 yaşındaki Rus vatandaşının “casusluk” şüphesiyle gözaltına alındığını, Rusya tarafının konuyla yakından ilgilendiğini duyurdu. Gözaltına alınan kişinin avukatı gözaltı gerekçesini anlayamadıklarını, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu iddia etti. Avukatın iddiasına göre gözaltına alınan kişinin bilgisayar, telefon ve fotoğraf makinesi gibi birçok elektronik aletine el konularak incelemeye alındığı öğrenildi. 

ŞAHIS İŞBİRLİĞİNİ KABUL ETTİ

Gözaltına alınan şahsın daha önce Norveç parlamentosunda ‘dijitalleşme’ konulu bir seminere katılımından sonra istihbarat çalışmalarına başladığı iddia ediliyor. Diğer taraftan Norveç haber ajansı NTB, Norveç kaynaklarına dayandırdığı haberde gözaltındaki kişinin Norveç polisi ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken Rusya tarafının olayı yakından takip ettiği öğrenildi. 

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Rusya’da bir Norveç vatandaşı Rus donanmasına ait gizli bilgileri CIA’a aktarmakla suçlanıp tutuklanmıştı. 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 22:33
  1. Norveç
  2. Rus casus

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