Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rus Büyükelçisi'ni öldüren suikastçi Altıntaş’ın telefon şifresi çözülemedi

Rus Büyükelçi Karlov’a suikast düzenleyip öldürülen polis Altıntaş’ın telefonunun 16 haneli ikinci şifresini, savcılığın 20 bin dolar vererek anlaştığı Çinli uzman da çözemedi.

17 Nisan 2018 Salı 08:09
Rus Büyükelçisi'ni öldüren suikastçi Altıntaş’ın telefon şifresi çözülemedi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da bir fotoğraf sergisinin açılış töreninde Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikastı sonucu hayatını kaybetti. Altıntaş’ın cep telefonunun şifresi tüm çalışmalara karşın çözülemeyince, savcılık İsrailli bir firma ile temasa geçti ancak firmanın şifreyi kırma garantisi vermeksizin istediği ücret yüksek bulununca görüşmeler sonlandırıldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dosyanın durumuyla ilgili bilgi veren savcılık yetkilileri “Ne gerekiyorsa yapılsın” talimatını alınca, İngiltere ile temasa geçildi.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:09
  1. Ankara
  2. Andrey Karlov
  3. Mevlüt Mert Altıntaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mucize kurtuluş! İkiye bölünen araçtan sağ çıktılar
    1. Mucize kurtuluş! İkiye bölünen araçtan..
    2. Alman devi Bayern Münih'te şoke eden..
    3. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
    4. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
    5. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    6. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    7. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    8. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    9. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    10. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    11. Hakkari'de park halindeki araç..
    12. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    13. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    14. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    15. Borsa günü düşüşle bitirdi
    16. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    17. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    18. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    19. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    20. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...