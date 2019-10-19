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Gözünün içine baka baka söyledi! Rus Büyükelçi'nin 'Kur'an-ı Kerim' açıklamasına Bülent Arınç'tan sert tepki

Rusya’nın konuk ülke olduğu Ankara Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Bülent Arınç, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un Kur’an-ı Kerim'le ilgili ifadelerini tepki gösterdi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:38
Gözünün içine baka baka söyledi! Rus Büyükelçi'nin 'Kur'an-ı Kerim' açıklamasına Bülent Arınç'tan sert tepki

2. Ankara Kitap Fuarı, ATO Congreisum’da kapılarını açtı. Rusya’nın konuk ülke olduğu fuarın açılışına Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov,Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul Üyesi (YİK) Bülent Arınç, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile fuarın uluslararası onur konuğu, yazar İlya Boyaşov ve ulusal onur konuğu, yazar Beşir Ayvazoğlu da katıldı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, burada yaptığı konuşmada Kur’an-ı Kerim’e atıfta bulunarak, “Kur’an-ı Kerim’de ehli kitap diye bir terim vardır, genelde bu terim semavi din mensupları için kullanılır fakat bu terimi daha geniş bir kavramda değerlendirmek gerekirse tüm kitapseverler hepsi ehli kitap konumundalar. Kitaplar bilgi kaynaklarıdır fakat bununla sınırlı değildir, kitap aynı zamanda iyiliğin kaynağıdır, aklın, dostluğun, arkadaşlığımızın kaynadığıdır.” dedi.

Müslümanlar, Ruslardan ders alacak hale geldiler

Yerhov’un konuşmasındaki “ehli kitap” vurgusuna da dikkat çeken Arınç, “Hayret ediyorum” diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Ankara’daki üçlü zirvede Kur’an-ı Kerim’den alıntı yaptığını hatırlattı.

Arınç, “Putin bize ayet okuyor, bir Ortodoks, Rusya vatandaşı, yanındaki iki tane Müslümüna ‘Bakın Kur’an böyle emrediyor’ diyor, Müslüman ülkelere de ‘Kavga etmeyi bırakın, birbirinizin kanını dökmeyin, uzlaşın’ diyor. Biz Putin’in şokunu atlatamamışken arkasından bir büyükelçi ‘kitap ehliyiz, kitap ehli olmak Kur’an’da anlatılmıştır’ diyor. Şu Müslümanlar ne hale geldi bakar mısınız? Birbirimize söylediğimizde hiçbir değer ifade etmeyen, elini silahtan ayırmayan, bomba üstüne bomba yağdıran Müslümanlar, şimdi Ruslardan ders alacak hale geldiler.” diye konuştu.

Arınç: Büyükelçi Turgut Özal'a benziyor

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç, konuşmasının devamında Rus Büyükelçi Yerhov’un, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a benzediğini ifade etti.

Arınç, “Biraz önce Sayın Büyükelçi kürsüye çıkıp konuştuğunda sanki merhum cumhurbaşkanımız Turgut Özal konuşuyor gibi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir dönem dizisi veya onun hayatını konu alan bir film yapılacak olsa dublör aramaya gerek yok. Sayın Büyükelçimizden daha çok benzeyen bir insan bulmak mümkün değil.” dedi.

Arınç’ın bu sözleri üzerine Büyükelçi Yerhov da gülümsedi.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:38
  1. Bülent Arınç
  2. Ankara Üniversitesi
  3. Erkan İbiş
  4. Aleksey Yerhov
  5. İlya Boyaşov
  6. Beşir Ayvazoğlu
  7. Vladimir Putin
  8. Yerhov
  9. Turgut Özal

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  • aliali5 dk önce
    nerde sert tepki akit

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