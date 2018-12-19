Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı

ANKARA (AA) - Silahlı saldırı sonucu iki yıl önce yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde yapılan törenle anıldı.

Büyükelçilikteki anma törenine, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın yanı sıra çok sayıda milletvekili ve diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Törende, elçilik binası içindeki Karlov Anıtı'na çelenk ve karanfil bırakıldı.



Anma töreni kapsamında ayrıca ayin de düzenlendi.



