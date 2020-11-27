Rus bilim insanından dikkat çeken maske açıklaması

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hayati önem taşıyan maskelerle ilgili bir açıklama da Rus bilim insanı Prof. Aleksey Tutelyan'dan geldi. İmmünoloji uzmanı Tutelyan, maske takmanın koronavirüs kapma riskini yüzde 1.5'e kadar indirdiğini söyledi.

Video konferans yoluyla düzenlenen bir konferansta konuşan Tutelyan, koronavirüs kapma riskini düşürmek için her iki kişide de maske olması gerektiğine değindi. Tutelyan, "Eğer koronavirüs hastası maske takarsa yanında duran kişinin enfeksiyonu kapma ihtimali, sosyal mesafe de hesaba katılırsa sadece yüzde 5'tir. Her ikisi de maske takarsa bu oran sadece yüzde 1.5 olur." şeklinde konuştu.

İmmünoloji uzmanı, sağlıklı ve hasta iki kişinin maske olmadan birbirine yakın bulunması durumunda, enfekte olma ihtimalinin yüzde 7'ye çıktığını kaydetti.