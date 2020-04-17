  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Rus bilim insanı tarih verdi: Koronavirüs aşısı en erken...

Rus bilim insanı Nikolay Malışev, koronavirüs aşısının geliştirilmesinin en az 6 ay zaman alabileceğini iddia etti.

2020-04-17 23:31:00 -
Rus bilim insanı tarih verdi: Koronavirüs aşısı en erken...

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı pek çok ülkede aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, Rus bilim insanı Nikolay Malışev'den bir açıklama geldi. Webtekno'nun aktardığı bir habere göre, N.F.Gamalei Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Rus bilim insanı Nikolay Malışev, koronavirüs aşısının en erken 6 ay sonra hazır hale gelebileceğini iddia etti.

Uluslararası bir haber ajansı tarafından düzenlenen video konferans programına katılan Nikolay Malışev, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bildiğiniz gibi, şu anda dünyada 70'ten fazla bilim kuruluşu aşı çalışmaları yapıyor. Çin ve ABD'deki üç aşı için insanlar üzerinde klinik araştırmalara geçiliyor. Araştırmanın belirli fazları var. Aşının bulunması için her durumda en az 6 ay gerekecek."

"Aşının büyük bir katkısı olacak"

Koronavirüsü yenmede aşının çok önemli bir katkısı olacağına da değinen Malışev, açıklamasına şöyle devam etti: "Bir yandan insanlar bağışıklık kazanıyor, birçok kişi hastaneye gitmeden hastalığı geçiriyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

olanak olasılıktan sonraki zulüm

Nikolay Malısev bay bilim insanı mı oluyor, bayan bilim insanı mı? Rusça bilmiyok da durum biraz karışık yağğnii!
  • Yanıtla
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı