Rus bilim insanı tarih verdi: Koronavirüs aşısı en erken...

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı pek çok ülkede aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, Rus bilim insanı Nikolay Malışev'den bir açıklama geldi. Webtekno'nun aktardığı bir habere göre, N.F.Gamalei Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Rus bilim insanı Nikolay Malışev, koronavirüs aşısının en erken 6 ay sonra hazır hale gelebileceğini iddia etti.

Uluslararası bir haber ajansı tarafından düzenlenen video konferans programına katılan Nikolay Malışev, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bildiğiniz gibi, şu anda dünyada 70'ten fazla bilim kuruluşu aşı çalışmaları yapıyor. Çin ve ABD'deki üç aşı için insanlar üzerinde klinik araştırmalara geçiliyor. Araştırmanın belirli fazları var. Aşının bulunması için her durumda en az 6 ay gerekecek."

"Aşının büyük bir katkısı olacak"

Koronavirüsü yenmede aşının çok önemli bir katkısı olacağına da değinen Malışev, açıklamasına şöyle devam etti: "Bir yandan insanlar bağışıklık kazanıyor, birçok kişi hastaneye gitmeden hastalığı geçiriyor."