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Rus basını İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki kirli ilişkiyi açıkladı

Rus basını; terör devleti İsrail ile ABD kuklası haline gelen Suudi Arabistan arasındaki nükleer silah ilişkisini açıkladı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:30
Rus basını İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki kirli ilişkiyi açıkladı

Askeri nükleer silahlar uzmanı Amel Deur-Oun, bölgede nükleer silahlanma yarışının olduğunu belirterek; İsrail güvenlik kurumunun Amerika'ya ait Raytheon askeri teçhizat ve silah şirketi üzerinden Suudi Arabistan'ın nükleer silah yapımına mali yardımda bulunduğunu söyledi.

İsrail ile SuudiArabistan arasında nükleer silah yapımında işbirliği olduğunu ve ilişkilerin daha da sıcaklaştığı belirtilirken, ilişkilerin İran'ın nükleer çalışmalarına karşılık geliştiği vurgulandı.

İsrail rejimi gibi nükleer silah hiçbir zaman üretmedi. Amerika'nın tek taraflı olarak nükleer antlaşmadan çekilmesine rağmen Tahran, diğer ülkeler ile nükleer görüşmelerine devam etme kararı aldı ve taahhütlerine bağlı olduğunu yineledi.

Rusya'da yayın yapan gazetenin bir diğer iddiası ise Suudi Arabistan'ın nükleer silah üretiminde başarılı olması halinde bu silahların terör örgütlerinin eline geçme riski var. Riyad uzun bir süredir bölgede selefi ve vahabi terör örgütlerini desteklemekte. 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:30
  1. İsrail
  2. rusya
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