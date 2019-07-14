Rus basını ayağa kalktı: Türkiye doğalgaz buldu

Yunan ve Rum basınları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisinin 170 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduğunu öne sürdü. Yunanistan basınında geniş bir yer tutan haber, “Türkiye’nin faaliyeti başarılı mı oldu?” başlığıyla okuyuculara duyuruldu.

Yunanistan’da yayın yapan Pella News haber sitesi, GKRY basınından Phileleftheros’un Avrupalı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine atıfta bulunarak, “Türkiye’nin 170 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulduğu düşünülüyor” sözlerini kullandı.

Uzmanlar, bu boyuttaki bir doğal gaz rezervinin, Türkiye’nin yaklaşık üç buçuk yıllık tüketimini karşılayabileceğini düşünüyor. Söz konusu haberde, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ve üç gündür Ankara’daki Mürted (Akıncı) Hava Meydanı’na peş peşe inen uçaklarla taşınan S-400 hava savunma sistemlerinden birinin Kıbrıs’a konuşlandırılacağı iddiası da dile getirildi.

Rumlar iş birliği yapmazsa, Türkiye'nin faaliyetleri sürecek

Türkiye’nin resmi kurumlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Postası için özel bir makale kaleme alarak, “Rumlar iş birliği yapmazsa, Türkiye’nin faaliyetleri sürecek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığındaki hak ve çıkarlarını kararlı şekilde korumakta olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Türkiye olarak öteden beri kuvvetle vurguladığımız tüm adımları sahada birer birer eyleme dönüştürüyoruz. Böylece Rum tarafının Kıbrıs Türklerini dışlayarak ısrarla sürdürdükleri tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine sahada fiili adımlarla yanıt veriyoruz.” satırlarını yazdı.