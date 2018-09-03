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Rus Bakandan dikkat çeken Suriye açıklaması!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova'da yaptığı konuşmada, birçok ülkeye yardım yaptıklarını ve Suriye'de de 4 bine yakın okulun yeniden kurulması gerektiğini söyledi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 22:58
Rus Bakandan dikkat çeken Suriye açıklaması!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de 4 bine yakın okul kurulması gerektiğini söyledi. 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova’daki bir okulda düzenlenen programda yaptığı açıklamada Suriye'de yaklaşık 4 bin okulun yeniden kurulması gerektiğini söyledi.

Şoygu, Rus öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Buraya gelmeden önce uzun süredir acı çeken Suriye'nin eğitim sisteminin akademik yılın başlangıcı için ne kadar hazır olduğuna baktım. 3 bin 90'dan fazla okulun yeniden kurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Suriye’deki okulların iyileşme sürecinin devam ettiğini belirten Rus Bakan, "Suriyeli çocuklar, bu süreçte bir şekilde yeniden yapılanmayı başaran 14 bin okulda derslere başladı" şeklinde konuştu. Şoygu, pek çok ülkeye Suriye’nin yeniden inşası için yardım çağrısında bulunduklarını da hatırlattı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı bir açıklamada Rusya, İran ve Türkiye dışında hiçbir ülkenin Suriye’ye insani yardım sağlamak için bir şey yapmadığını söylemişti. 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 22:58
  1. Rusya
  2. Sergey Şoygu
  3. Suriye

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