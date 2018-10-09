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Rus Bakan Türk Akımı'nın müjdesini verdi! 2020'de aktif hale geçiyor

Rus Enerji Bakanı Novak, Türk Akımı'nın her iki hattından birden 2020 yılında doğalgaz pompalanacağını duyurdu.

09 Ekim 2018 Salı 13:00
Rus Bakan Türk Akımı'nın müjdesini verdi! 2020'de aktif hale geçiyor

Rus Enerji Bakanı Novak, Rossiya-24 televizyonuna demecinde, "Türk Akımı'nın inşaatı, onaylanmış planlara göre ilerliyor. Biliyorsunuz, Rusya'yla Türkiye arasında bir hükümetlerarası anlaşma imzalanmış ve bir yol haritası onaylanmıştı. Her şey takvime göre ilerliyor" dedi.

Novak, "1 Ocak 2020'de Türk Akımı üzerinden —boru hattının toplam kapasiteleri 31.5 milyar metreküp olan her iki hattından birden- gaz pompalamak mümkün olacak" diye devam etti.

Ayrıca Novak, Türk Akımı'nın, Avrupa pazarının ihtiyacına ayrılacak olan ikinci hattının nereden geçeceği konusunda birkaç seçenek üzerinde durduklarını söyledi.

Bu seçeneklerden birinin hattın Yunanistan ve İtalya üzerinden geçmesi olduğunu kaydeden Rus Enerji Bakanı, kendileri için öncelikli seçeneğinse hattın Bulgaristan'dan geçerek Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya yönelmesi olduğunu belirtti.

937 kilometrelik kısmı denizden geçecek

Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un CEO'su Aleksey Miller geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Türk Akımı'nın denizden geçecek kısmının inşaatının iki ay içinde tamamlanmış olacağını söylemişti. Miller ayrıca, hazirandaki bir açıklamasında da, Türk Akımı'nın 2019 sonuna kadar hizmete gireceğini kaydetmişti.

Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek.

Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak.

Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 13:00
  1. Rusya
  2. Türk Akımı
  3. doğalgaz

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