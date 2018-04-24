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Rus Bakan Sergey Şoygu: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD ve müttefiklerinin terör güçlerini kullandığını, amaçlarının DEAŞ’la mücadele değil, bölgedeki varlığını güçlendirmek olduğunu söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 10:18
Rus Bakan Sergey Şoygu: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor

Rus Bakan Şoygu, Pekin’de Şanghay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları toplantısında konuşma yaptı. Şoygu, "ABD ve müttefikleri kendi amaçlarında uluslararası terör güçlerini kullanıyorlar. Örnek olarak Irak ve Suriye’yi gösterebilirim. ABD’nin yönettiği güçlü koalisyon birliği uzun zaman boyunca teröristlerle başa çıkamadı, DEAŞ’ın kontrolü altındaki topraklar ise sadece genişledi" dedi.

Şoygu, "Anlaşılan hedefleri farklıydı ve bölgedeki durumu karıştırmak, bölgedeki askeri ve ekonomik varlığı güçlendirmek asıl hedefleriydi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:18
  1. Suriye

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