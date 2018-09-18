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İçinde 14 asker bulunuyordu... Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde radardan çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 14 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan çıktığını bildirdi.

18 Eylül 2018 Salı 06:52
İçinde 14 asker bulunuyordu... Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde radardan çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model Rus askeri  uçağının Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 14 asker bulunan Rus  İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında  Akdeniz üzerinde radardan çıktığı bildirildi.

Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye  kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada,  Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı  yapıldığının da tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine  ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşıldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 06:52
  1. rusya
  2. rusya savunma bakanlığı
  3. F-16
  4. İl-20
  5. Akdeniz

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