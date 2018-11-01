Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

Rus donanmasına ait askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nden saat 14.00'te Çanakkale Boğazı'na giren Rus donanmasına ait "Kashtan" sınıfı "KIL-158" borda numaralı askeri kurtarma gemisi, saat 15.30 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

Boğazın manevra yapılması en zor noktası olarak bilinen Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol alan askeri kurtarma gemisine, boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.