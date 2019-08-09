Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti09 Ağustos 2019 Cuma 18:45
ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait bir kargo gemisiyle römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz Filosu'na bağlı "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi ile "MB-304" borda numaralı römorkör saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyreden gemi ve römorköre sahil güvenlik botu eşlik etti.
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