Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden boğaza giren 112 metre boyundaki 151 borda numaralı "Azov" isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi. Sahil Güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.







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