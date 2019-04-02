Rus askeri akademisinde patlama: 4 yaralı Rusya’nın St.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan Mozhaisky Askeri Uzay Akademisinde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralandı.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan ülkenin en eski askeri okullarından Mozhaisky Askeri Uzay Akademisinde patlama meydana geldi. Acil Servis Sözcüsü ilk belirlemelere göre 4 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın etkisiyle binanın 3’üncü katındaki merdivenin çökmesiyle 15 öğrencinin de mahsur kaldığı öğrenildi.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

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