0553 313 94 23

Rus askeri akademisinde patlama: 4 yaralı

Rusya’nın St.

02 Nisan 2019 Salı 14:42
Rus askeri akademisinde patlama: 4 yaralı

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan Mozhaisky Askeri Uzay Akademisinde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralandı.


Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan ülkenin en eski askeri okullarından Mozhaisky Askeri Uzay Akademisinde patlama meydana geldi. Acil Servis Sözcüsü ilk belirlemelere göre 4 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın etkisiyle binanın 3’üncü katındaki merdivenin çökmesiyle 15 öğrencinin de mahsur kaldığı öğrenildi.


Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOFAŞ, Travis Trice ile anlaştı
    1. TOFAŞ, Travis Trice ile anlaştı
    2. AK Parti Antalya’da 19 ilçede seçim..
    3. İsrailli generalden itiraf: Mursi'yi..
    4. Saygılı: "Adana’nın ev ödevi,..
    5. Karısını öldüren 83 yaşındaki sanığın..
    6. Rusya'da patlama! Yaralılar var
    7. VAR'dan sonra karar değişirse taraftar..
    8. FETÖ tanığı: "Gerçek adını düğün..
    9. Eskişehir'de FETÖ sanığı çifte hapis..
    10. Doç. Dr. Barış Yeniad: “Protez göz..
    11. Nimet Keser resim sergisi açtı
    12. Mavi balon uçurarak otizme dikkat..
    13. Gary Medel yuvadan uçuyor!
    14. Tarım Müdürlüğü personeline, çocuk..
    15. Nepal'deki fırtınada ölü sayısı artıyor
    16. Üçüncü Üniversiteyi okurken, muhtar..
    17. SAÜ’de ‘Kore Kültür Günü’ adlı..
    18. Görevlendirme yapılan belediyelerin..
    19. Şanlıurfa’da beton dökülen inşaat çöktü
    20. Yatırım fonu istatistikleri
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Dikkat çeken yerel seçim açıklaması
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Dikkat çeken yerel seçim açıklaması
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama