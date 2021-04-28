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Korona Virüs Rus aşısını geliştiren isimden önemli açıklama
Korona Virüs

Rus aşısını geliştiren isimden önemli açıklama

Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg, "Sputnik V aşısı, koronavirüsün Hindistan varyantına karşı etkili" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 08:42:00 - 2021-04-28 08:48:12
Rus aşısını geliştiren isimden önemli açıklama

Rusya’daki Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, geliştirdikleri Sputnik V aşısının, Kovid-19’un Hindistan’da tespit edilen mutasyonuna karşı etkili olduğunu belirtti.

Gintsburg, Rus medyasına açıklamasında, “Rus aşısı, Hindistan varyantıyla başa çıkacak. Çünkü Sputnik V, güçlendirici aşılamanın bir sonucu olarak çok yüksek miktarda virüs etkisizleştiren antikor kaynağı oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Yekaterinburg kentindeki Vektor Bilim Merkezi, geliştirdikleri EpiVakKorona aşısının Kovid-19 mutasyonunun Hindistan varyantına karşı etkili olması gerektiğini açıklamıştı. Hindistan’dan en kısa zamanda virüs numunelerini almayı umduklarını belirten Vektor, incelemenin yaklaşık 2 ay süreceğini ifade etmişti.

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