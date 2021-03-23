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Korona Virüs Rus aşısını bir ülke daha tescilledi
Korona Virüs

Rus aşısını bir ülke daha tescilledi

Vietnam, Rus Sputnik V aşısını tescilleyen 56. ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 13:15:00 -
Rus aşısını bir ülke daha tescilledi

RDIF, Vietnam Sağlık Bakanlığı’nın Sputnik V aşısını onayladığını duyurdu.

Aşının ülkedeki onaylanma işlemi acil prosedür çerçevesinde gerçekleşti.

Vietnam böylelikle aşıyı tescilleyen 56. ülke oldu.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde RDIF’in desteği ile geliştirildi.

Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış olan insan adenovirüs vektörü temelli.

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