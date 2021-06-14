Rus aşısı Sputnik V Türkiye'ye geldi
Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak, Türkiye’ye geldi.
Türkiye son zamanlarda aşılama konusunda büyük bir aşama kaydetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kapsamda sosyal medya üzerinden sık sık bilgilendirme yapıyor.
Koca bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." diyerek aşı randevu sayısını duyurdu.
Türkiye, aşılamada dünya ülkeleri arasında 10. sıraya yükselirken, bir sevindirici haber daha geldi.
Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.
Kovid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.
Ayrıca, Sağlık Bakanlığınca, COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 34 milyonu geçti.