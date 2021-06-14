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Rus aşısı Sputnik V Türkiye'ye geldi

Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak, Türkiye’ye geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 11:00:00 - 2021-06-14 11:20:27
Rus aşısı Sputnik V Türkiye'ye geldi

Türkiye son zamanlarda aşılama konusunda büyük bir aşama kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kapsamda sosyal medya üzerinden sık sık bilgilendirme yapıyor.

Koca bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." diyerek aşı randevu sayısını duyurdu.

Türkiye, aşılamada dünya ülkeleri arasında 10. sıraya yükselirken, bir sevindirici haber daha geldi.

Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kovid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığınca, COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 34 milyonu geçti.

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Yorumlar

Kaktus Sydney

Turkiye iyice tozuttu. Asilar çöpe gitmesin diye ABD yoksul ülkelere hibe ediyorum dıyerek o ülkelerin nufusunu telef edecekken bizim hükümet sürekli be idüğü belirsiz aşiları stokluyor. Önce Cin in sinovac ile gönlünü yaptı; aman Pfizer in Hakkı kalmasın ondan da alalım derken Putin’i de kızdırmayalım Rusya ya da Aşi ile biraz haraç verelim durumları bu kadar aşiyı nereye vuracaklar bilinmez ama DSO ve Kureselcilerin işbirliği ile bu Aziz milletin parasını yoksul yetimin harçliğini bu Aşi hortumcularına yedirdikleri için bunun siyasi bir faturası olacak bunu Reis de görüyor ama herhalde Bahçeli’nin omuzundan tutarak bu işi kotarırım dört düşünüyor olabilir, Bahçeli nin kimseye hayrı olmaz o Kraliçesine calısır gizliden gizliye...
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