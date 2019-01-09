Rus asıllı kadın başkan adayı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olarak başvuru yapacağını bildirdi.

Alanya ilçesinde yaşayan iş ve proje geliştirme uzmanı 35 yaşındaki Çetinkaya, Alanya Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı açıklamada, 2010'da geldiği Alanya'yı çok sevdiğini söyledi.

Bir yıl önce Türk vatandaşlığına geçtiğini aktaran Çetinkaya, Alanya'yı daha büyük bir turizm merkezi yapmak için başkan adayı olacağını dile getirdi.

Gerekli tecrübesinin bulunduğunu ve çalışma ekibini kurduğunu belirten Çetinkaya, en önemlisi de bir vizyonunun olduğunu söyledi.

Rus asıllı olmasının kendisi için bir dezavantaj oluşturmadığını anlatan Çetinkaya, "Biz Alanya için çalışacağız. Programımızda üç ana nokta var. İyileştirme, verimlilik ve planlama. Sosyal medya hesaplarımızla bu projeleri açıklayacağız. 40'dan fazla projemiz var." diye konuştu.