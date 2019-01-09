0553 313 94 23

Rus asıllı kadın başkan adayı

Antalya'da Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olarak başvuru yapacağını açıkladı

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:19
Rus asıllı kadın başkan adayı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olarak başvuru yapacağını bildirdi.

Alanya ilçesinde yaşayan iş ve proje geliştirme uzmanı 35 yaşındaki Çetinkaya, Alanya Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı açıklamada, 2010'da geldiği Alanya'yı çok sevdiğini söyledi.

Bir yıl önce Türk vatandaşlığına geçtiğini aktaran Çetinkaya, Alanya'yı daha büyük bir turizm merkezi yapmak için başkan adayı olacağını dile getirdi.

Gerekli tecrübesinin bulunduğunu ve çalışma ekibini kurduğunu belirten Çetinkaya, en önemlisi de bir vizyonunun olduğunu söyledi.

Rus asıllı olmasının kendisi için bir dezavantaj oluşturmadığını anlatan Çetinkaya, "Biz Alanya için çalışacağız. Programımızda üç ana nokta var. İyileştirme, verimlilik ve planlama. Sosyal medya hesaplarımızla bu projeleri açıklayacağız. 40'dan fazla projemiz var." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:19
  1. Alanya
  2. Anastasia Petrova Çetinkaya
  3. Belediye Başkan Adaylığı
  4. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çatışma ortasında kalarak başından vurulan esnaf, kurtarılamadı
    1. Çatışma ortasında kalarak başından..
    2. Dolarda hareketli anlar! 5,50..
    3. “Gurbette” fotoğraf sergisi başladı
    4. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    5. 12 milyondan fazla emekliye çifte zam!
    6. Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa..
    7. Niğde'de yarın okullar tatil mi |..
    8. Depoya giren hırsızlar güvenlik..
    9. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    10. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    11. Her gece Katedral'de buluşuyorlar..
    12. Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur..
    13. Türkiye’nin görkemli falezleri
    14. Taşınabilir Antitank Radarı envantere..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı..
    16. Denizli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
    17. “Arapları öldürün!”
    18. Kamuda Blokzincir Konferansı
    19. Öğrencileri taşıyan midibüsün kayma..
    20. Kamuda Blokzincir Konferansı
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı