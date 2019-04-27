Rus arama kurtarma römorkörü boğazdan geçti Rus Donanması’na ait arama kurtarma römorkörü ’Shakhter’ arkasında çektiği platform ile birlikte Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması’na ait arama kurtarma römorkörü ’Shakhter’ arkasında çektiği platform ile birlikte Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait ’Shakhter’ saat 11.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Ege Denizi’ne doğru yol alan römorkörün boğaz geçişi esnasında arkasında çektiği platform gözlerden kaçmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.