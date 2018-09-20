Rus arama kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rusya Deniz Kuvvetlerine ait arama ve kurtarma gemisi "RFS Seliger", Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan 60 metre uzunluğundaki gemi, saat 10.00'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik unsurlarının eşliğinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol alan arama ve kurtarma gemisinin gideceği liman hakkında ise bilgi verilmedi.