0553 313 94 23

Rus ajan ve kızını zehirleyenler belli oldu!

İngiliz polisi, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu olduğu iddia edilen iki Rus vatandaşının isimlerini Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olduğunu açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:28
Rus ajan ve kızını zehirleyenler belli oldu!

Polisten yapılan açıklamada, Skripallerin zehirlenmesi olayında Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov adlı Rus vatandaşlarının şüpheli olarak tespit edildiği bildirildi.

Polis, fotoğraflarını yayımladığı her iki şüphelinin de 40 yaşlarında olduğunu duyurdu.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği bildirilmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:28
  1. Alexander Petrov
  2. Ruslan Boshirov
  3. Sergey Skripal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya sayısı 1 milyon 200 bin civarında
    1. Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya..
    2. Ziya Selçuk: Öğretmenler odasına..
    3. Salih Kaygusuz Erzurum İl Milli Eğitim..
    4. Arda Turan piyasada dibe çakıldı!..
    5. Manisa'da otobüs yayalara çarptı: 7..
    6. Malatya’da kaçak sigara operasyonu: 2..
    7. Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi..
    8. Pompeo, Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin..
    9. Gökçek'e karşı rezil olmuştu! CHP'nin..
    10. Ahmet Alagöz Adıyaman İl Milli Eğitim..
    11. Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu..
    12. Uludağ'da izinsiz kazı operasyonu: 4..
    13. Niğde’de ambulans ile otomobil..
    14. Üniversiteli genç çorbacıya gitti,..
    15. Kaplan'a hayran kaldılar! Tüm testleri..
    16. FETÖ'nün evlendirme imamının cezası..
    17. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    18. ABD Dışişleri Bakanı Pakistan’da!
    19. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    20. Ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa...
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!