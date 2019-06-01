Rus acente temsilcileri Muğla'da turistik bölgeleri gezdi

MUĞLA (AA) - ICS Travel Grup bünyesindeki 11 turizm acentesi temsilcisi, Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ortaca ilçesinde turistlik yerleri ve tesisleri gezdi.

YDA Dalaman Havalimanının davetlisi olarak Muğla'ya gelen acente temsilcileri, 7 gün süren programlarının son gününde Dalyan'a konuk oldu.

Dalyan Kanalı'nda tekne turu yapan, 2 bin 500 yıllık Kaya Mezarları'nı görme imkanı bulan Rus temsilciler, bol bol fotoğraf ve video çekti.

Kanal kenarında bir restoranda yemek yiyen acente temsilcileri, Türk mutfağına hayran kaldı.

Lemar Tur yetkilisi Elman Alakbarli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın en köklü şirketlerinden birisi olan ICS Grubun ülkede 30 bin irili ufaklı acenteyle çalıştığını söyledi. Alakbarli, "26 Mayıs'ta Rusya'da farklı acentelerde çalışan satış temsilcileriyle bölgeye geldik. Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Dalyan'ı gezdik. dedi.

Tur satışlarının artmasını temenni eden Alakbarli, bölgeye daha fazla Rus turistin gelmesini istediklerini dile getirdi.

Dalyanlı turizmci Ali Mürşit Yağmur da tek bir pazara bağlı kalmamak, alternatif pazarlara yönelmek gerektiğini belirterek, "Bu bölgede İngilizler yoğun. Alternatif olarak Rus pazarına yönelmek ve bölgeyi göstermek istedik. Kaliteli Rus turistlerin bölgeye gelmesini sağlamak istiyoruz. Gelecek yıllarda özellikle kış sezonunda tercih edeceklerini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yağmur, Marmaris'e, Fethiye'ye ve Göcek'e gelen turistleri Dalyan'da da görmek istediklerini dile getirerek, "Dalyan bence gelecekte bölgenin yıldızı olacak. Bulunmaz bir cennet. Herkesi Dalyan'a bekliyoruz." dedi.

- Türk mutfağına hayran kaldılar

ICS Travel Grup İş Geliştirme Uzmanı Evgeniya Savenkova da bölgeyi çok sevdiklerini, turistik tesislere ve Türk mutfağına hayran kaldıklarını söyledi.

İnfo grubu acente temsilcileriyle bir haftadır bölgeyi gezdiklerini belirten Savenkova, şunları kaydetti:

"Buradaki turistlik altyapıyı ve bölgeyi gördük, çok beğendik. Özellikle Ölüdeniz'i çok beğendik. Koylarda bulunan otelleri sevdik. Dalyan çok hoşumuza gitti. Ülkemize dönünce Türkiye'yi tabii ki tavsiye edeceğiz. Herkesi Türkiye'ye davet ediyoruz. Ana nedeni iyi turistik tesisler ve tabii ki Türk mutfağı."

Rus acente temsilcisi Belyankina Yulia da Türk mutfağını çok beğendiklerini, özellikle zeytinyağının çok lezzetli olduğunu ifade etti. Yulia, "Yemekler, sunum, atmosfer ve ilgi çok güzel. Zeytinyağı mükemmel, çok lezzetli. Manzara da çok güzel. Şehre daha önce gelmemiştik. Çok beğendik." dedi.