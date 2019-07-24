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RURITAGE İzmir Koordinasyon Merkezi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kuzeyini kültür, doğa ve turizm aracılığıyla kalkındıracak dev projede ilk adımı attı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
RURITAGE İzmir Koordinasyon Merkezi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kuzeyini kültür, doğa ve turizm aracılığıyla kalkındıracak dev projede ilk adımı attı. Bergama ilçesi Kozak Yaylası Yukarıbey Mahallesi’nde projenin koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.


İzmir’de, kültürel ve doğal mirasını kırsal kalkınmanın itici gücü haline getirmek için uluslararası iş birliklerini güçlendirerek önemli projelere imza atılıyor. Avrupa Birliği (AB)’nin "HORIZON 2020" programı kapsamında oluşturulan ve İzmir’in 550 bin Euro destek aldığı ’RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme’ projesi de bunlardan biri. Bergama, Kınık ve Dikili’yi içine alan Bakırçay Havzası’nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak proje; turizm, doğa ve kırsal kalkınma odaklı faaliyetlerle bölgenin ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı ve kültürel mirasın korunmasını amaçlıyor.


Proje kapsamında yerel üretimin, turizm faaliyetlerinin gelişmesinde adeta bir üs görevi görecek koordinasyon merkezi de Yukarıbey Mahallesi’nde törenle açıldı. Tören;e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçe başkanları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Varan ile muhtarlar ve bölge halkı katıldı. RURITAGE İzmir Proje Koordinasyon Merkezi’nin açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Kozaklı kadınların geleneksel gelin kınasını canlandırdığı açılış töreninin ardından, proje koordinasyon merkezi ziyaret edildi, el işi ürünlerin olduğu sergiler gezildi. Tören, Kozak ve Bergama bölgesine ait yöresel kıyafetlerin sergilendiği defileyle sona erdi.



"Projeyle burada yeni bir hikaye başlatacağız"


Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, törendeki gelin kınası başta olmak üzere geleneksel unsurların kendisini ne kadar duygulandırdığını söyleyerek, "Bizi biz yapan değerlerimizi sonsuza dek yaşatacağız. Geleneksel köklerimizden güç alırken geleceğe bakmayı da ihmal etmeyeceğiz" dedi. Özuslu, "Buradaki çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın daha iyi bir yaşama kavuşması için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, başka bir tarımın, başka bir yaşamın mümkün olduğunu söylüyor. Biz de bu projeyle burada yeni bir hikaye başlatacağız. Bunu el birliğiyle yapacağız" dedi.


Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da, "Bakırçay Havzası, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla, doğal güzellikleriyle, çam fıstığıyla, granit taşıyla eşi benzeri olmayan havzalardan biri. Tarih ve turizmin yanı sıra bu bölgede tarım da çok önemli. Özellikle Kozak Yaylası’nda son yıllarda çam fıstığı alanlarımızda önemli bir verim kaybı var. Tüm dünyada, en çok da Akdeniz ülkelerinde çam fıstığı alanlarında bu hastalık mevcut. Umarım en kısa zamanda bilimsel ve teknik çalışmalar sona erer ve Kozak Yaylası eski günlerine döner. Ruritage projesinin de bu anlamda ekonomik kayıp yaşayan bölge halkı için çok önemli bir adım olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.


Törende konuşma yapan Kozak Yukarıbey Mahallesi Muhtarı Yusuf Doğan da, ekonomiye vurgu yaparak, “Bu projenin, bölgemizin ana geçim kaynağı olan çam fıstığındaki verim düşüklüğü nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan bölge halkına derman olacağına inanıyoruz” dedi.



Bakırçay Havzası dünyaya tanıtılacak


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Varan ise yaşadığımız coğrafyanın insanlık tarihi açısından önemine dikkat çekerek, bu değerleri dünyaya tanıtılması gerektiğini vurguladı. Varan, “Bu projeyle, yüzlerce yıldır sahip olduğumuz bu kültürü, coğrafyayı, jeotermal alanları, tarihi mirası, geleneksel kıyafetlerimizi, türkülerimizi, fıkralarımızı tanıtmak üzere ciddi bir adım atıyoruz. Sahip olduğumuz kültürün her parçası, bizleri uluslararası arenada öne taşıyacak” dedi.


Toplantılar ve eğitimler gibi birçok çalışmaya ev sahipliği yapacak olan bu koordinasyon merkezi, hem yerel üretimin ve turizm faaliyetlerinin geliştirilmesinde ana merkez olarak faaliyet gösterecek hem de bölge için 24 saat yaşayan bir üretim alanı olacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Demir Enerji’nin paydaşları olduğu proje 2018 Haziran ayında, İtalya’nın Bolonya şehrinde yapılan başlangıç toplantısıyla resmi olarak başladı. Dört yıl sürecek çalışma, 2022 yılının mayıs ayında, Paris’te UNESCO’nun ev sahipliği yapacağı toplantı ile tamamlanacak.


Proje kapsamında coğrafi bilgi sistemleri tabanlı RURITAGE ATLAS da oluşturuluyor. Bu kapsamda erişilebilir, kültürel ve doğal miras esaslı bir veri tabanı ortaya çıkacak. Bu atlas sayesinde bölgenin, uluslararası alanda görünürlüğü de artacak. Dikili-Bergama hattında Efes’e doğru olan Avrupa Bisiklet Yolları Ağı’nın (EuroVelo) İzmir güzergahı da bu alandan geçtiği için bütünleşik bir değer ortaya çıkacak. Hem jeopark hem bisiklet rotası bu sayede bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
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