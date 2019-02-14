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Birlikte doğalgaz hırsızlığı yapmak istiyorlar! Rumların yeni koruması Fransa

Doğu Akdeniz’de söz sahibi olmak ve çıkarılacak gazdan pay almak isteyen Fransa, Rum yönetimine askeri destek verecek. Rumlar ise, Fransızları Türkiye’ye karşı caydırıcı güç olarak görüyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:39
Birlikte doğalgaz hırsızlığı yapmak istiyorlar! Rumların yeni koruması Fransa

Sömürgeci Fransızlar, gözünü şimdi de Kıbrıs adasına dikti...  Yüzyıllar boyu Afrika’nın kanını emen Paris yönetimi, Doğu Akdeniz’de var olabilmek için Rumlarla, yeni bir anlaşma imzaladı.

Fransız hükümeti yeni anlaşmayla, Kıbrıs’taki varlığını güncellemek ve çıkacak doğalgazdan pay almanın planlarını yapıyor.

Yürürlükteki anlaşma; daha çok Rum silahlı kuvvetlerinin, Fransızlar tarafından eğitim ve donanımına odaklıydı. İki ülke arasında yapılan yeni anlaşma iki temel yenilik getiriyor. Birincisi; enerji güvenliği, deniz emniyeti, erken uyarı, kriz anında Fransız uyrukluların Yakın Doğu ülkelerinden tahliyesi, kriz yönetimi, terör, korsanlık ve dışarıdan saldırıya karşılık verme ve doğal afetler konularında yardımlaşma ve enformasyon alışverişini öngörmekte. İkinci olarak da silahlı kuvvetlere (özellikle de Fransız silahlı kuvvetlerine) “kolaylık sağlanması” ve “lojistik desteğin geliştirilmesi” üzerine kurulu.

Türkiye’ye karşı koruma

Rumlar, Fransızlarla yaptıkları yeni savunma iş birliği anlaşmasıyla, donanmasına da bölgede güvenli bir liman istiyor. Rumlar, Fransa’nın adadaki askeri varlığını, olası “Türk saldırısına” karşı caydırıcı unsur ve Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları yürüten Fransız petrol devi TOTAL için ek güvence olarak görmekte.

Alman basını da Fransa’nın Yakın Doğu’da daha etkin olmak için Doğu Akdeniz’e ineceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:39
  1. Sömürgeci Fransızlar
  2. Afrika
  3. Paris
  4. Doğu Akdeniz
  5. Rumlar
  6. Kıbrıs
  7. Rum silahlı kuvvetleri
  8. Yakın Doğu ülkeleri
  9. Fransız silahlı kuvvetleri
  10. Yakın Doğu
  11. Fransız petrol devi TOTAL

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  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Kafirler aç kalmak üzere, aç köpek fırın yıkar.

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