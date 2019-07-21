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Rumlardan KKTC tarafına molotof’lu saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45.

21 Temmuz 2019 Pazar 01:31
Rumlardan KKTC tarafına molotof’lu saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünü kutlarken kendilerine " Otonom Enosisçi Üniveriste Öğrencileri Cephesi" diyen iki yüz kişilik bir grup Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti tarafından ara bölgeyi ihlal edip geçerek özellikle Türk askerlerinin nöbet tuttuğu yerlere Molotof ve meşaleler ile saldırılar düzenledi.


Irkçı Rum gruplar akşam saatlerinde Yunanistan bayraklarıyla bir araya gelerek Ledra Palas sınır kapısı ve çevresinde bulunana nöbet noktalarına ellerinde bulunana Molotof ve meşaleler ile saldırılarda bulundular, saldırı sonrası atılan maddelerin sebep olduğu küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü. Rum polisin herhangi bir güvenlik önlemi almazken Türk SilahlıKuvvetlerine bağlı sınır birlikleri teyakkuza geçirilerek olası başkabir saldırıya karşı tedbir alındı.


Birleşmiş Milletler nezdinde ise gerekli uyarılar yapılarak olası başka eylemlerin yapılmaması konusunda Rum tarafının uyarılması istendi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 01:31
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