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Rumlar’dan ‘umutsuz’ hamle! Kapalı Maraş'a 'başkan' seçeceklermiş

KKTC 25 yıldır kapalı olan Maraş’ı açmaya hazırlanırken Rumlar’dan da karşı hamle geldi. Rum yönetimi 45 yıldır bir belediyeye sahip olmayan kente başkan seçmeye hazırlanıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 08:28
Rumlar’dan ‘umutsuz’ hamle! Kapalı Maraş'a 'başkan' seçeceklermiş

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusundaki kararlı adımları, KKTC’nin de kapalı Maraş’ın açılması için envanter çalışmalarına başlaması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) paniğe sevketti. GKRY, 25 Ağustos’ta olmayan belediyeye başkan seçmeye hazırlanıyor. Siyasi partilerin de desteklediği seçime 5 aday giriyor.

Rum Yönetimi, Birleşmiş Milletler’in kararıyla Maraş’tan ayrılmadan hemen önce tek taraflı bir başkan seçti. 45 yıldır olmayan belediyede başkanlık yapan sözde Maraş Belediye Başkanı Aleksis Galanos’un geçtiğimiz aylarda ölmesi üzerine, bölgede belediye seçimi gündeme geldi. 25 Ağustos’ta yapılması planlanan seçimlerde beş aday yarışacak. Sözde Maraş nüfusuna kayıtlı olanların oy kullanacağı seçimde bağımsız aday olarak yarışacak Andreas Lordos’un ilk vaadi ise “BM kararlarını bozduracağım” oldu.

Vaatlerini sıraladı

Maraş’ın yalnız Türklerin değil, Rum siyasi partilerinin de rehinesi olduğuna dikkati çeken Lordos, sözde belediye başkanlığına seçilmesi durumunda, "Maraş’ı Türklerden almak için önce partilerimizden destek almamız gerek” dedi. Lordos, "İlk yapacağım iş, ünlü hukukçularla işbirliğinde, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ‘Maraş, Evkaf’a aittir’ ve BM’nin ‘New York’ta karar verilir’ şeklinde özetlenen argümanlarını bozmak olacaktır" sözleri dikkat çekti.

Lordos, "Vatandaşlar ve devlet, Anayasa’nın 34’üncü ve 35’inci madde tahtında, mülklerini edinme hakkından yararlanmak için olanakları tüketmekle mükelleftir. Bu haklar her imkanla, yerli ve yabancı hukukçuların da desteğiyle kullanılmalıdır" diye konuştu.

Hukuki bir karşılığı yok

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ata Atun ise Rum kesiminin bir hayal peşinde olduğunu söyledi. Atun, "Rumlar Maraş’tan gittikten sonra bağımız kopmasın diye bir seçim yaptı. Belediye yok ama başkanları var. Yaptıklarının hukuki bir karşılığı yok. Sadece bir hayal peşindeler" dedi.

Türkiye bölgede oyun kuran bir devlet

Rumların yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Atun, "Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs’a bakış açısını daha da değiştirdi. Eskiden ortaklık yapalım, federasyon kuralım havası vardı. Artık Kuzey’de KKTC var burası Türk yönetimi altında. Türkiye çok güçlü, oyun kuran bir devlet bölgede. Rumlar 45 yıldır oynuyor aynı şekilde devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Beş aday yarışıyor

Rum yönetimince düzenlenecek ve Kapalı Maraş nüfusuna kayıtlı olduğunu öne sürdüğü kişilerin oy kullanacağı sözde belediye başkanlığı seçiminde; AKEL, DİKO ve Vatandaşlar İttifakı adayı Dr. Simos İoannu, DİSİ tarafından desteklenen iş insanı Nikos Karullas, ELAM Milletvekili Linos Papayannis ile bağımsız adaylar Andreas Lordos ile Georgios Stavri aday olacaklar. (Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 08:28
  1. Doğu Akdeniz
  2. Kıbrıs
  3. KKTC
  4. kapalı maraş

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