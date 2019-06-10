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Rumlardan skandal karar! Fatih gemisi mürettabatına tutuklama kararı

Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayan Fatih sondaj gemisi, Rumların hedefi haline geldi. Rum yönetimi Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama kararı çıkardı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:39
Rumlardan skandal karar! Fatih gemisi mürettabatına tutuklama kararı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, mayıs ayından beridir Kıbrıs'ın 36 ila 50 deniz mili açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasa dışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile tutuklama kararı çıkardı.

Uluslararası girişim başlattı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih sondaj gemisinde görevli personeli ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirket yetkilileri ile birlikte 25 personeli ve gemi mürettebatı hakkındaki tutuklama kararında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kendi deniz bölgesinde izinsiz olduğunu gerekçe göstererek uluslararası alanda girişim başlattığı öne sürüldü.

Fatih sondaj gemisinde İngiltere ile Türkiye’den personel bulunduğu ve Türkiye’nin bu aşamada, ikisi Amerikan biri Hırvat olmak üzere sondaj konularında uzman üç şirketle iş birliği yaptığı ve bu çalışanlar ile şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:39
  1. fatih sondaj gemisi
  2. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  3. Kıbrıs
  4. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  5. TPAO

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