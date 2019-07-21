Rumlardan alçak provokasyon! Türk sınırına yürüyüp kapıları yakmaya çalıştılar
Kıbrıslı Rumlar ellerinde Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için meşaleler ve Yunan bayraklarıylasınıra yürüyerek kapılara molotof ve yanıcı maddeler attı.21 Temmuz 2019 Pazar 07:28
Olay, akşam saatlerinde Lefkoşa'daki Ledra Palas ve Lokmacı sınır kapılarında meydana geldi.
'Rum Enosisçi Üniversite Öğrencileri Cephesi' üyesi gençler, Lefkoşa'daki Ledra Palas ve Lokmacı sınır kapılarının Rum Kesimi'nde eylem yaptı.
Yunanistan marşı söyleyip slogan attılar
Rum polisinin sınırda engellediği kişiler, iddiaya göre Yunanistan marşı söyledi, ırkçı sloganlar attı.
Türk sınır kapılarına molotof attılar
Rum gençler, Türk sınır kapılarına doğru da ellerindeki molotof ve yanıcı maddeleri attı. Kıbrıs Türk tarafındaki sınırda ise geniş güvenlik önlemi aldı.
Rum gençler, güvenlik güçlerinin uyarısı üzerine daha sonra dağıldı.
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