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Erdoğan'ın sözleri sonrası Rumları Türkiye paniği sardı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli ve milli savunma sistemleri için “Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında bunun önemini anladık” sözleri, Rum basınında geniş yankı buldu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:36
Erdoğan'ın sözleri sonrası Rumları Türkiye paniği sardı!

Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar, Güney Kıbrıs basınında yine gündem oldu. Rum haber sitesi Sigma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TEKNOFEST etkinliği kapsamında yaptığı konuşmayı mercek altına aldı. Erdoğan’ın ''Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar tamamen dış yardımlara bağımlı halde kalmıştır. Harekâtta telsiz muhaberesinde bile, haberleşme sistemlerine kadar her alana ambargo durumun vahametini anlamamıza vesile olmuştur'' ifadeleri paylaşılırken, ''Barış Harekâtı ifadesi ile Türk işgali kastediliyor'' notu da düşüldü.

''YERLİ SAVUNMANIN ÖNCÜSÜ ERDOĞAN''

Türk savunma sisteminin yüzde 65’inin tamamen yerli üretimden oluştuğu vurgulanırken, ASELSAN’ın KKTC’ye kuracağı AR-GE üssüne de atıfta bulunuldu. Söz konusu festivalin yaklaşık 80 bin kişi tarafından takip edildiği, Türkiye’de bu alana olan ilgilinin katlanarak arttığına dikkat çekildi. Erdoğan’ın yerli savunma sanayi anlamında en öncü isim olduğu haberlerde dile getirildi.

İKİ TARAF DA HEMFİKİR

Güney Kıbrıs da Yunanistan gibi savunma sanayi alanında dışa bağımlı konumda bulunuyor. Zira her iki ülkede de bu amaçla herhangi bir üretim hamlesi göze çarpmıyor. İşte Türkiye’nin yerli savunma sistemleri için attığı adımlar tam da bu nedenle endişe doğuruyor. Yunan ve Rum analistlerin hemfikir olduğu görüşe göre, Türkiye yerli üretim silahlarını Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı hedef almak için kullanacak. ''Ege'deki sınır ihlalleri ve işgal altındaki Kıbrıs’taki (KKTC kastediliyor) yasadışı faaliyetler artacak'' görüşü, her iki ülkede de öne çıkıyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 09:36
  1. rumlar
  2. Kıbrıs Barış Harekâtı

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