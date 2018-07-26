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Çavuşoğlu'nun ziyareti Rumları korkuttu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı ziyaret, Rumları korkuttu. Siyasi partiler, Çavuşoğlu'nun, enerji konusunda Rum tarafını tehdit ettiğini öne sürdü.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:27
Çavuşoğlu'nun ziyareti Rumları korkuttu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesi sonrasında, "Özellikle hidrokarbon sondajları konusunda bu tavrını net bir şekilde görüyoruz ve bundan sonraki süreçte bu konuda bizim tavrımız da değişecektir. Özetle Kıbrıs Türk halkının buradaki hakkını kimseye yedirmeyiz" dedi.

Rum EDEK partisi, Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalarla Rumları tehdit ettiğini ileri sürdü. Çevreciler Hareketi Partisi de, tehditlere rağmen enerji planlarını sürdürmeleri gerektiğini savundu. İki parti, "Akıncı ile Çavuşoğlu bu açıklamalarla mı müzakere masasına gelecek?" dedi. Açıklamalarda, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e de "Gerekli tedbirleri al" çağrısı yapıldı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:27
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