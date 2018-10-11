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Rumlar kabul etti! Trump'ı zora sokacak iddia

Amerika Birleşik Devletleri'nin dört yıl boyunca Kıbrıs'taki İngiliz Ağrotur askeri üssünü gizli bir şekilde kullandığı ortaya çıktı.

11 Ekim 2018 Perşembe 21:02
Rumlar kabul etti! Trump'ı zora sokacak iddia

ABC News kanalının, "ABD Eylül 2013’ten Ağustos 2017’ye kadar Kıbrıs adasında hava üssü bulundurdu" haberi gündem oldu. Rum muhalefet partileri, "Bu güvenlik açısından sakıncalı" açıklaması yaparken, Rum medyası, "4 yıl boyunca ABD helikopterleri gizli şekilde Kıbrıs semalarında uçtu" yorumlarını yaptı. Tepkiler üzerine açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, "Haberin içeriğini ABD kaynaklarına sorun" dedi.

ABD'nin, Suriye'ye ve Ortadoğu'ya yönelik hava harekatlarının da yapıldığı Ağrotur üssünü, "tehlike bölgelerinden personel tahliyesi için kullandığı" belilrtildi. Beş helikopter ve 40 personel bulunan üssün dört yıllık gideri ise 70 milyon Euro olduğu iddia edildi. ABD, 2012 yılında İngiliz üslerini kullanmak istemiş ancak bu istek reddedilmişti. Rum medyası ABD'nin de gizli şekilde İngiliz üslerini kullandığına dikkat çekti.

Yunanistan'dan ABD'ye 3 üs teklifi Rum medyasında sıcaklığını koruyor

Rum medyası Kıbrıs'taki gizli üssünün yanında Yunanistan'ın da ABD'ye kucak açtığına işaret etti. Alitiha, "Yunanistan ABD'ye üç üs daha kurmayı önerdi" başlığıyla verdiği haberinde; Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşmesiyle bu önerinin gündeme geldiğini ifade etti. Kammenos'un Mattis'ten, "ABD'nin mevcut Suda Körfezi’ndeki üssü dışında Volo, Larissa ve Aleksandrupoli’de (Dedeağaç) sürekli askerî üsler kurmasını" istediği dünya basınına yansımıştı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 21:02
  1. Trump
  2. ABD
  3. Ağrotur üssü

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